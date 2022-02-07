Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. Об этом он сказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьёв Live".

На вопрос ведущего: "То есть Бог сегодня – белорус?", Лукашенко ответил: "Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает".

Ранее в интервью Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как ему "приходилось" пить алкоголь с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым. "Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь - не уважаешь. Ну, уважаешь", - рассказал он.

Также Александр Лукашенко в этом же интервью сообщил, когда будет готов покинуть пост президента Беларуси. По его словам, он занимает пост не потому, что очень хочет быть президентом, а потому, что попал в такие обстоятельства и зависит от них.

Помимо этого, Александр Лукашенко назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым" и сказал, что Запад толкает президента Украины на войну.