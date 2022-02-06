Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" и сказал, что Запад толкает президента Украины на войну. Видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым". По мнению Лукашенко, Запад толкает президента Украины на войну.
Об этом Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву.
"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - сказал Лукашенко.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский и Александр Турчинов, который в 2014 году временно исполнял обязанности президента Украины, - это случайные люди в политике.
Также Лукашенко утверждал, что он старался содействовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне", - объяснил Лукашенко.