Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым". По мнению Лукашенко, Запад толкает президента Украины на войну.

Об этом Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву.

"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский и Александр Турчинов, который в 2014 году временно исполнял обязанности президента Украины, - это случайные люди в политике.

Также Лукашенко утверждал, что он старался содействовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне", - объяснил Лукашенко.