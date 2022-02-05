Во время интервью журналисту Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании под Минском в 2020 году 33 россиян из ЧВК "Вагнер".

Видео беседы было обнародовано на YouTube-канале "Соловьев Live".

По словам главы Беларуси, он "абсолютно" уверен, что россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации в стране. И на вопрос, обижен ли он на Россию, Лукашенко ответил: "Очень".

Помимо этого, Бацька рассказал, что после этой истории с задержанием он сразу же связался с президентом России Владимиром Путиным, причем "не один раз". Говоря об истории с так называемыми вагнеровцами, Лукашенко отметил, что это была "мелочь" и "пылинка" в отношениях между Россией и Белоруссией, из-за которой две страны никогда не стали бы начинать "драку".

Когда началось расследование, по словам Лукашенко, он все материалы передал ФСБ.

"Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил", - сообщил Лукашенко.

Через несколько дней выяснилось, что расследование по этому делу вели и Минск, и Москва.

Напомним, что в конце июля 2020 года Беларусь задержала на своей территории группу из 33 граждан России, которых в Минске назвали сотрудниками частной военной компании "Вагнер". Впоследствии они были арестованы. Позже Украина была намерена потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 человек из группы задержанных под Минском, которые ранее участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

В свою очередь, российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - спекуляцией. При этом в Кремле добавили, что эти россияне оказались в Беларуси транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике никак не связано с самой Беларусью или с ее внутренними делами. 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человек. Еще один задержанный, который имел вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.