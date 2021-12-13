Бывший глава военной разведки Украины, генерал-полковник Василий Бурба рассказал, что Офис президента предлагал ему должность посла в одной из стран в обмен на заявление, что подготовки операции с "вагнеровцами" никогда не было.

Об этом Бурба заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", которое вышло 13 декабря.

"Мне предлагали уехать за границу послом. Это было в начале 2021 года... Послом Украины в одну из стран. Я отказался. Мне предлагали другую должность в обмен на то, что я скажу о том, что операции не было. Это было предложение от руководителя спецслужбы Украины, который был делегирован, по его словам, руководителем Офиса (президента - Ред.). Там были не только предложения уехать, там были и угрозы", - сказал Бурба журналисту.

По его словам, ему угрожали уголовными делами, снятием охраны и запретом на выезд из Украины.

Кроме того, генерал-полковник сообщил, что операция провалилась из-за ее переноса и вероятного звонка некоего предателя из Украины в Беларусь.

"Основной вариант для меня – это звонок в Беларусь и это предательство. У нас есть люди, которые работают не на Украину, а на другие государства, есть "кроты", которые смотрят и подсказывают, чтобы подобные операции не увенчались успехом. Если был подобный звонок в Беларусь, то президент Украины должен был знать о нем", – уверен Бурба.

Кроме того, он сказал, что ему уже более двух месяцев не дают подписать протокол с его показаниями парламентской временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Он предположил, что это связано с попыткой фальсифицировать его показания.

Смотрите фрагмент с интервью Бурбы с 19:31

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в конце ноября Бурба впервые открыто дал пояснения по поводу истории с "вагнеровцами".

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