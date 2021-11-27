Владимир Зеленский перепутал экс-главу Главного управления разведки Василия Бурбу с экс-главой Службы внешней разведки Валерием Кондратюком, когда говорил о предложении украсть формулу коронавируса и вакцины от него на Западе.

Об этом сообщил "Стране" источник, близкий к Офису президента.

"История о том, что Зеленскому украинская разведка предлагала украсть формулу вакцины от коронавируса действительно правдива. Только предлагал это не экс-глава ГУР Бурба, а экс-глава СВР Кондратюк. А Зеленский просто перепутал фамилии и название разведок. СВР с ГУР вообще часто у нас путают", - сказал "Стране" источник.

Напомним, что Зеленский вчера на пресс-конференции заявил, что экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба приносил ему информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус и даже формулу вакцины. Кроме того, он якобы предлагал передать эту информацию России или Китаю.

Вчера же Бурба опроверг эти обвинения и сказал, что подаст на президента в суд с требованием их опровергнуть.

Мы писали, что ранее близкий к Офису президента Сергей Лещенко заявил, что экс-глава разведки Бурба предлагал похитить западную формулу вакцины от Covid-19.