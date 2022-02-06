Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как ему "приходилось" пить алкоголь с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом он рассказал в ходе интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву.

"Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь - не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого", - рассказал Лукашенко в большом интервью.

Подобная ситуация происходила не только с первым президентом России, но и во время застолья с Нурсултаном Назарбаевы.

"Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке", и что я скажу, что не буду пить?", - поделился воспомннаниями глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, когда будет готов покинуть пост президента Беларуси. По его словам, он занимает пост не потому, что очень хочет быть президентом, а потому, что попал в такие обстоятельства и зависит от них.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, почему невозможна война с Украиной. По его мнению, западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ и слишком привыкли к мирной жизни. А в случае возникновения такого противостояния с Украиной война продлится 3-4 дня.