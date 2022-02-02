Зеленский опроверг Данилова

Переворот в украинской внешней политике отменяется. Хотя после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, что выполнение Минских соглашений угрожает независимости Украины, всем было очевидно, что это не самодеятельность чиновника, а пробный камень Банковой, – продолжения истории не последовало. Банковая испугалась.

Сложно сказать, последовал ли какой-то звонок президенту из Вашингтона с разъяснениями или в Офисе президента опомнились самостоятельно, но опровергать Данилова начали вчера прямо с утра.

Первым опровергателем стал политтехнолог Банковой Михаил Подоляк, который, собственно, и определил главный тренд: Украина не отказывается от выполнения Минских соглашений, но это "рамочные" соглашения, которые подразумевают множество внутренних решений, а Данилов просто участвует в дискуссии. В общем, в команде президента полная демократия.

Вечером о Минских соглашениях говорил уже сам Владимир Зеленский. Который безоговорочно объявил, что эти договоренности являются "дорожной картой" для украинской власти, даже несмотря на то, что существуют разночтения в плане порядка выполнения их пунктов. Что касается демократии в собственной команде, президент о ней предпочел не вспоминать, – хотя очевидно, что в любой стране с ответственной властью подобный Данилов уже был бы отправлен в отставку.

А поскольку секретарь СНБО остается в должности, это является фактическим подтверждением того, что "антиминское" заявление он сделал с благословения главы государства и что это действительно был пробный камень. Просто очень быстро выяснилось, что время для легализации реальной политики украинской власти еще не пришло.

Зачем британский премьер приехал в Киев?

Свое заявление о Минских соглашениях Зеленский сделал на брифинге, в котором также участвовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прибывший в Украину с визитом.

От этого визита ожидали, в первую очередь, провозглашения некоего нового союза между Великобританией, Польшей и Украиной, но этот проект отложили из-за того, что британский министр иностранных дел заболела коронавирусом. И тот факт, что болезнь одного политика способна повлиять на реализацию международного соглашения, безусловно, ставит под сомнение его серьезность, заставляя подозревать, что речь идет о чем-то столь же "важном", как "Крымская платформа".

Хотя в целом не подлежит сомнению, что интерес Великобритании к подобным проектам действительно существует. После выхода из Евросоюза Лондон оказался в изоляции от европейских дел и теперь пытается найти для себя новую нишу, чтобы – по давней британской традиции – влиять на континентальную политику по принципу "разделяй и властвуй". Поэтому визит Джонсона даже при отложенном объявлении "тройственного союза" имел немаловажное значение.

Другое дело, что Великобритания уже не имеет тех возможностей, которые у нее были сто лет назад. Сегодня она в первую очередь – сателлит Соединенных Штатов и в этом качестве обязана поддерживать политику Белого дома.

Эта двойственность была хорошо видна по заявлениям британского премьера, который пытался одновременно и говорить в унисон с Зеленским, и продвигать американский тезис о предстоящем вторжении России в Украину. В результате и то, и другое получилось не слишком убедительно.

Вероятнее всего, в силу этой двойственности ничего серьезного не выйдет и из проекта "тройственного союза". Скорее всего вообще вся активность Джонсона вокруг Украины связана с его внутриполитическими проблемами (скандал с вечеринкой во время пандемии). И премьер Британии просто отвлекает внимание, педалируя украинскую тему.

Отменит ли Зеленский военный призыв?

До встречи с Джонсоном Зеленский побывал в Верховной Раде, где выступил с внеочередным посланием. Основные месседжи послания были уже немного заезженными – насчет того, что нельзя паниковать, потому что все хорошо. Но отличительная особенность вчерашнего выступления была в том, что по ходу президент подписал указ об армии, в котором был крайне резонансный пункт – об отмене обязательного военного призыва с 1 января 2024 года.

Если говорить о краткосрочном эффекте этого указа, то он, безусловно, является ответом власти на недавний расстрел нацгвардейцев в Днепре, после которого все заговорили о дедовщине в армии, которая является неотъемлемым элементом срочной службы.

Но, безусловно, этим эффект не исчерпывается. Уже сама дата – за три месяца до президентских выборов – говорит о том, что переход на контрактную армию хотят сделать одним из элементов предвыборной кампании действующего главы государства. И элементом весьма сильным – учитывая, насколько непопулярным среди украинцев является насильственный призыв в Вооруженные силы.

Другое дело, что вся эта история, несмотря на указ, еще вилами по воде писана. Если бы речь шла только о том, чтобы заменить 30 тысяч солдат срочной службы контрактниками, бюджет с такой задачей худо-бедно справился бы. Но Зеленский одновременно с отменой призыва подписал указ об увеличении армии на 100 тысяч военнослужащих и об увеличении зарплат всем военным. И все вместе это выглядит мистификацией. Причем мистификацией с четко обозначенной задачей - обеспечить победу Зеленского на выборах президента.

Кто ответит за Крым?

Несмотря на приезд президента в парламент, его монобольшинство продолжает пребывать в состоянии глубокого кризиса. Хотя фракция "слуг народа" формально все еще насчитывает 242 депутата, в реальности у Банковой осталось лишь около 160 верных штыков, голосующих за все, чего требует руководство. В открытую оппозицию уже перешли "разумковцы", но даже этим развал монобольшинства не объяснишь, поскольку потери намного больше.

"За майбутне" и "Довира" продолжают давать голоса Банковой, но даже вместе с ними и формальными внефракционными получается лишь чуть больше 200 голосов. Именно столько проголосовало за ключевое вчерашнее постановление – о повестке дня сессии.

Фактически повторяется история 2009 года, когда на бумаге существовала коалиция Блока Юлии Тимошенко, "Нашей Украины – Народной самообороны" и Блока Литвина, но в реальности 226 голосов у нее не было. Между прочим, именно из-за отсутствия реальной коалиции Зеленский распустил Верховную Раду летом 2019-го, – но сейчас он этого делать "почему-то" не хочет.

Единственное серьезное голосование вчера оказалось успешным только потому, что под него нужно было всего 150 голосов, – хотя как раз в этом случае, благодаря поддержке "Батькивщины", насобиралось даже 229. Речь идет о создании временной следственной комиссии, которая должна расследовать причины сдачи Крыма в 2014-м.

Очевидно, что комиссию создают для того, чтобы нанести репутационный удар по команде Петра Порошенко, в которую входят и. о. президента времен сдачи Крыма Александр Турчинов и тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий.

Нет сомнений в том, что снова на свет божий вытащат стенограмму исторического заседания СНБО, и в этом контексте не очень понятен энтузиазм "Батькивщины", поскольку снова все вспомнят и о "голубях мира" Юлии Тимошенко.

Но нет сомнений и в том, что никаких реальных последствий создание ВСК иметь не будет. Впрочем, на них никто и не рассчитывает.

Свергнет ли Сорос Си Цзиньпина?

Мировая политика вчера, едва ли не впервые за последние три месяца, не была сосредоточена на Украине. Виновником смены ориентиров оказался скандально известный финансист Джорж Сорос, опубликовавший статью с названием "У Китая проблемы".

Если анализировать ее непредвзято, то правильным было бы название "Я хочу, чтобы у Китая были проблемы". На основании нескольких допущений Сорос делает вывод о том, что КНР одновременно подвергнется экономическому и демографическому кризисам, а также серьезной волне коронавируса, и все вместе это приведет к падению Си Цзиньпина на ХХ съезде Компартии в октябре нынешнего года.

Конечно, ничего из вышеперечисленного исключать нельзя, но все вместе это похоже на аналитические отчеты американских советологов об СССР времен холодной войны, которые при сегодняшнем прочтении напоминают гадание на кофейной гуще.

На самом деле судить о том, насколько прочны позиции Си Цзиньпина в китайском руководстве, могут только те, кто знает, насколько велика степень недовольства лидером в этом самом руководстве, – однако все эти люди находятся в Китае и комментариев, естественно, не дают.

Впрочем, Сорос и не скрывает, что его цель – мобилизовать все возможности Запада, чтобы повлиять как раз на расклады в руководстве КНР. Поскольку Китай сегодня – не совсем закрытое общество, как это было 50-60 лет назад, такие возможности, конечно, существуют. Но призыв Сороса может иметь как раз обратный эффект – то есть привести к чистке руководства КНР от потенциальных агентов западного влияния.

В любом случае, статья скандального миллиардера – крайне интересный документ, который объясняет, каковы приоритеты у тех, кто на самом деле определяет внешнюю политику США. И в этом контексте следует отметить, что тема Украины и России оказалась на периферии внимания Сороса. Что для украинских "соросят", безусловно, является плохой новостью.