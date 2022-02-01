Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии по событиям, повлекшим аннексию Крыма в 2014 году.

За проголосовало 229 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, задача временной следственной комиссии - осуществление парламентского контроля за расследованием фактов и установлением лиц, которые способствовали захвату полуострова.

Создание ВСК прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Судя по всему будут копать под Турчинова, который сейчас один из ближайших соратников Порошенко", - говорится в публикации.

Проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Крыма, Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины поддержал еще в марте прошлого года. Соответствующий проект постановления нардеп Елизавета Богуцкая внесла на рассмотрение 27 января 2021 года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как началась аннексия Крыма.

Также напомним, Рада сегодня открыла седьмую сессию парламента девятого созыва. По этому случаю в парламенте выступил и президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, после сегодняшнего заседания Рада на две недели уйдет на каникулы. До 14 февраля народные депутаты будут работать в комитетах.

При этом во вторник, 1 февраля, Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва. Отметим, сегодня также нардепам не хватило голосов за повестку дня.

Также сегодня, 1 февраля, в день выступления президента Зеленского в Раде, фракция "Европейская солидарность" и ее лидер Петр Порошенко надели в парламент футболки. Сзади на футболках распечатан список крымских татар, находящихся в местах заключения на территории Крыма.