Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва. Отметим, сегодня также нардепам не хватило голосов за повестку дня.

"За" проголосовали всего 203 народных депутата из 226 необходимых в ходе сегодняшнего заседания. Из них 163 голоса отдали "Слуги народа".

"Да, судя по всему серьёзные проблемы у Банковой со сбором голосов начались" - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, Рада сегодня открыла седьмую сессию парламента девятого созыва. По этому случаю в парламенте выступил и президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, после сегодняшнего заседания Рада на две недели уйдет на каникулы. До 14 февраля народные депутаты будут работать в комитетах.

Мы также рассказывали, что в первый же день пленарной работы после зимних каникул Верховная Рада провалила ряд важных законопроектов.

Как писала "Страна" в "Слуге народа" списывали неудачу на поломку в электронной системе голосования "Рада". Но в самой фракции "слуг" не голосовали десятки народных избранников. Депутатские группы "За будущее" и "Доверие" дали только часть своих голосов. Мы подробно разбиралась, почему у власти и монобольшинства не получается собирать голоса.