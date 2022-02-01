Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку пленарного дня заседания во вторник, 1 февраля.

Только 204 нардепа из 226 необходимых проголосовали "за".

Напомним, сегодня Рада должна была уменьшить в 10 раз штрафы для ФОПов за кассовые аппараты.

Отметим, Рада сегодня открыла седьмую сессию парламента девятого созыва. По этому случаю в парламенте выступил и президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, после сегодняшнего заседания Рада на две недели уйдет на каникулы. До 14 февраля народные депутаты будут работать в комитетах.

Мы также рассказывали, что первый же день пленарной работы после зимних каникул Верховная Рада провалила ряд важных законопроектов. Таких провалов по ключевым голосованиям в парламенте не было почти год. В частности, депутаты не поддержали идею создания временной следственной комиссии (ВСК) парламента для проверки деятельности уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Также в повестку дня работы Рады не включили президентские проекты законов. Мы ранее подробно рассказывали, почему Рада провалила важные законопроекты 25 января.

Ранее "Страна" ранее подробно разбиралась, почему у власти и монобольшинства не получается собирать голоса.