Сегодня, 1 февраля, в день выступления президента Владимира Зеленского в Раде, фракция "Европейская солидарность" и ее лидер Петр Порошенко надели в парламент футболки. Сзади на футболках распечатан список крымских татар, находящихся в местах заключения на территории Крыма.

"За войной и возможным обострением на Востоке нельзя забывать о Крыме. Он был оккупирован еще раньше – и "благодаря" неуклюжей риторике Банковой словно силой убирается из новостей. Полуостров обещают вернуть, на самом же деле делают все, чтобы о нем забыли", - описал акцию народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Спереди на футболках изображен знак крымских татар, а вокруг него - пятиконечная черная звезда из колючей проволоки. Сзади на футболках напечатаны имена и фамилии крымских татар.

Порошенко, в отличие от коллег по фракции, заправил футболку в штаны.

Ранее во время выступления в Раде нардепы "Евросолидарности" перешли на английский язык, чтоб поблагодарить "западных партнеров" за помощь Украине и выстроились перед трибуной парламента с флагами зарубежных стран в руках.

Напомним, Зеленский в Раде заявил, что Украину никто не защитит, кроме украинцев.