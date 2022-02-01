Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию".

Президент заявил, что это дежурный указ, "а не потому, что будет война".

Согласно документу:

численность Вооружённых силы Украины увеличится на 100 тысяч человек за три года,

будет создано еще 20 бригад,

срок службы контрактников будет увеличен,

предусмотрен переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва.

Напомним, сегодня в Раде президент призвал "не поддаваться вирусу паники".

Также мы писали, что Зеленский подписал указ о проведении ежегодных дежурных призывов украинцев на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих. Согласно указу, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь. Таким образом, призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября, а подготовительные мероприятия запланированы на месяц раньше.

Кроме того, сообщалось, что с 15 января силам теробороны Украины в пограничных районах раздали оружие.