Во вторник, 1 февраля, в Верховной Раде народные депутаты "Европейской солидарности" перешли на английский язык во время выступления с трибуны парламента. За что получили замечание от спикера.

На английском языке народные избранники решили обратиться со словами благодарности за поддержку Украины к "западным партнерам".

"Мы благодарим за понимание того, что Москва пытается восстановить советскую империю и это угроза не только украинской территориальной целостности и суверенитету, но и демократии, человеческим правам и интернациональной безопасности," - заявила на английском нардеп от "Евросолидарнсоти" София Федына.

После этого выступать с трибуны начала ее коллега по партии, тоже на английском. Спикер парламента Руслан Стефанчук сделал замечание: "Нет, на украинском языке. Украинский язык, пожалуйста, использовать в парламенте".

Кроме того, народные депутаты "Евросолидарности" в знак благодарности выстроились перед трибуной парламента с флагами зарубежных стран в руках и несколько раз прокричали: "Слава Украине! Героям слава!"

Напомним, сегодня во время выступления в Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину никто не защитит, кроме украинцев.

Также сообщалось, что Зеленский во время выступления в Раде призвал "не поддаваться вирусу паники".