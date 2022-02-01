Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступает на открытии седьмой сессии Верховной Рады.

Свое выступление он начал с того, что снижение госпитализаций от ковида - это признак единства украинцев. Дальше перешел на "вовину тысячу", а после него - на тему "вторжения России".

В этом контексте Зеленский заявил, что нельзя "поддаваться вирусу паники".

Также президент заявил, что гривна стабилизируется, а золотовалютные резервы на рекордном уровне.

По мнению Зеленского, есть сигналы о финансовой поддержке Украины. Также президент поблагодарил за это в порядке очередности сначала ЕС, "другие страны", а потом США и Канаду. Но, судя из слов президента, решение пока не принято.

Зеленский также заявил, что разблокирован Нормандский формат ("впервые с 2019 года согласовано совместное заявление").

Напомним, перед выступлением Владимира Зеленского в Раде периметр правительственного квартала фактически полностью был оцеплен полицией. Кроме того, сегодня утром у стен Рады собрались на митинг ФОПы.

Также мы писали о том, что после сегодняшнего заседания Рада вместо принятия законопроектов по Минским соглашениям на две недели уйдет на каникулы.