Нацгвардейская трагедия: сделает ли власть выводы?

Расстрел нескольких военнослужащих и одной гражданской солдатом Нацгвардии в Днепре вчера стал главной шокирующей новостью дня. Информации о днепровской трагедии за один день появилось много, однако целостной картины происходящего пока нет.

Впрочем, ключевая версия хотя и не оправдывает убившего пятерых людей Артемия Рябчука, но представляет проблему под несколько иным углом, чем тот, который обычно рассматривается при массовых убийствах.

Правда, и здесь вчера выдвигалась версия о психологических отклонениях, связанных с компьютерными играми. Но вчера же выдвигалась и версия о "российском следе", однако это не значит, что все предположения следует рассматривать всерьез.

Ключевая информация во всем потоке вчерашнего дня: Артемий Рябчук – срочник первого периода службы. То есть, согласно неофициальной армейской классификации, – салага.

Те, кто думает, что вся эта классификация – от духа до дембеля – ушла в прошлое вместе с Советской Армией, глубоко ошибаются. Дедовщина в украинской армии приобрела модифицированные формы, но никуда не делась. Просто к обычной дедовщине добавился гибридный вариант – с участием контрактников.

И это, безусловно, вновь ставит вопрос об отмене призыва в армию и Нацгвардию и полном переходе к контрактной армии. Решение об этом, как известно, еще в 2013 году принял Виктор Янукович, но после Майдана призыв вернули.

Отмена призыва на срочную службу от дедовщины, конечно, не избавит. Однако она избавит от того, что молодые парни будут попадать в эту систему насильно. И ситуации, подобные ситуации с Рябчуком, станут невозможными.

Итог "нормандской" встречи: доллар по 29

Вчерашний день Украина провела в обсуждении того, о чем договорились советники лидеров стран "Нормандской четверки". Хотя, собственно, не договорились они ни о чем, и только сам факт состоявшейся встречи, по итогам которой появилось хоть какое-то коммюнике, дал повод для очень-очень сдержанного оптимизма.

Который, впрочем, очень быстро погас. По итогам встречи появилась информация, что Украине дали две недели на то, чтобы начать процесс выполнения политической части Минских соглашений, – но вчера парламент проголосовал за то, чтобы взять паузу ровно на эти две недели. Так что уже сейчас ясно, что к берлинской встрече советников никакого прогресса не будет.

По итогам встречи также появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Ермак взял двухнедельную паузу, чтобы Банковая определилась – готова она вести переговоры с представителями "республик" или нет. Но интрига тоже умерла быстро: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что такие переговоры невозможны, и это принципиальная позиция украинской власти.

Поэтому, если у кого-то и был оптимизм сразу после сообщений из Парижа, к концу вчерашнего дня от него ничего не осталось. А у финансистов, которые руководствуются не эмоциями, а фактами, оптимизма не было уже с утра и по ходу дня он не появился: вчера доллар на межбанковском рынке преодолел отметку в 29 гривен, и вчера же эту отметку преодолел наличный рынок. Такая оценка, увы, куда более точна, чем сотни политологических комментариев.

Правда, к концу дня курс на межбанке немного откатился на позиции 28,87-28,89 грн/$. Но произошло это благодаря сигналам из России. Там МИД РФ заявил о немыслимости войны с Украиной.

Впрочем, западные СМИ продолжают нагнетание. Поэтому на курс будут новые атаки уже в ближайшие дни.

Коронавирус в Украине: абсолютный антирекорд

Вчера Украина установила абсолютный коронавирусный антирекорд – 32 тысячи новых больных, что сразу на пять тысяч больше, чем было на прошлом пике в ноябре.

Учитывая заразность штамма "омикрон", этого вполне можно было ожидать, разве что, может, не так быстро, как это произошло в реальности. При этом глава комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаил Радуцкий подтвердил прогнозы относительно того, что в феврале заболеваемость вырастет до 60 тысяч новых зараженных в сутки. При этом он утверждает, что ситуация под контролем, и катастрофы в ковидных отделениях ожидать не стоит.

Хотя даже данные, которые привел сам Радуцкий, не позволяют сделать такие выводы. В частности, он сообщил, что на сегодняшний день заполняемость ковидных отделений в Ивано-Франковской области составляет 60%, а в Черновицкой – 51%. Однако если мы имеем 51-60% при суточной заболеваемости 32 тысячи, то несложно подсчитать, что при заболеваемости 60 тысяч в сутки эти цифры вырастут в два раза – до 100-120%. А это будет уже катастрофа.

Хочется надеяться, что в Минздраве и местных органах власти эти цифры тоже видят и делают более серьезные выводы. Потому что в противном случае мы получим такой же кризис, который был осенью.

Кто будет контролировать тероборону?

Военная тематика вчера всплыла не только из-за трагедии в Днепре, но и в связи с другой ситуацией: Киевская мэрия объявила о наборе бойцов территориальной обороны, несмотря на то, что Банковая категорически выступила против того, чтобы подобными процессами занимались местные власти.

Проблема в том, что сама территориальная оборона возникла по инициативе центральной власти, которая, видимо, рассчитывала, что подобные квазивоенные формирования станут ее опорой в регионах. Расчет строился на том, что весь процесс в свои руки возьмет Министерство обороны. Но он был явно ошибочным.

Насколько эти расчеты были ошибочными, можно понять, если вспомнить события марта 2014 года в Крыму. Стоявшие на полуострове подразделения формировало Минобороны, но формировало преимущественно из местного населения; как результат – две трети приняли российскую присягу.

А ведь речь шла о настоящих военнослужащих, а не о квазивоенных, которые не несут полной ответственности, но получают права "человека с ружьем". Сформированные из местного населения, части территориальной обороны неизбежно станут опорой местных элит. А если еще речь идет и о богатых регионах вроде Киева, то тут можно даже не сомневаться в том, что территориальная оборона будет сформирована (уже формируется) как опора местной власти.

Поэтому с точки зрения центральной власти правильным решением было бы уже сейчас отменить закон о теробороне. Потому что то, что предназначено для сохранения страны, может оказаться инструментом ее развала.

Если завтра война: венгры Украине не помогут

В то время, как западные государства соревнуются в том, сколько оружия дать Украине, чтобы откупиться от участия в ее защите, Венгрия заняла особую позицию. Министр иностранных дел Петер Сийярто вчера заявил, что его страна не будет помогать украинской власти до тех пор, пока она не изменит свою политику по отношению к национальным меньшинствам.

Комментарий, который дал Сийярто, можно охарактеризовать одним словом: разочарование. У него не было иллюзий в отношении Петра Порошенко, но на Владимира Зеленского венгры, судя по всему, возлагали большие надежды в том плане, что он изменит национальную политику Киева, вернув нацменьшинствам хотя бы часть прав, которые у них отобрали в 2017-2019 годах.

Но в прошлом году Сийярто понял, что Зеленский не только не собирается бороться с наследием Порошенко, а и вводит собственные инициативы, направленные против нацменьшинств. К примеру, запрет людям с двойным гражданством занимать государственные должности. В случае с венграми это означает, что местной администрацией в Берегово не сможет руководить человек, у которого, помимо украинского, есть венгерский паспорт.

Разочарование Будапешта, по словам министра, настолько велико, что он не готов оказать помощь Украине не только в нынешней ситуации, но даже в случае большой войны. Так что гуманитарную политику Порошенко-Зеленского можно рассматривать в качестве пособия по теме "Как растерять союзников".