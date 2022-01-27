Резонансная стрельба на "Южмаше" в Днепре завершилась поимкой 20-летнего солдата-срочника Артемия Рябчука. Он рассказал подробности того, как застрелил пятерых человек и ранил еще столько же.

Теперь ему объявили о подозрении по трем статьям, а прокуратура будет требовать содержать его под стражей на время проведения досудебного расследования.

Одновременно с этим возбудили дело и о халатности в Нацгвардии, а следователи проверят, действительно ли имела место дедовщина, которую назвали одной из возможных мотивов стрелка.

По крайней мере, командующий Нацгвардией уже подал в отставку.

Собрали все, что известно к концу дня о резонансном деле.

Стрельба в оружейной. Ход расстрела на Южмаше

Полиция получила сообщение о стрельбе в военной части на заводе "Южмаш" в 03:45. Это режимное ракетостроительное предприятие, которое охраняют военнослужащие.

Выяснилось, что 20-летний призывник из Одесской области ночью расстрелял в караульной пятерых человек и еще пятерых ранил.

Утром появилось видео с камеры в оружейной, где и разыгралась трагедия. На нем видно, что в небольшом помещении находятся двое человек. Еще один военнослужащий с автоматом стоит в коридоре напротив входа в комнату.

В какой-то момент один из мужчин разворачивается и собирается выходить, но внезапно на пороге в него стреляет солдат из коридора. Мужчина падает. Солдат забегает в оружейную, делает еще один выстрел во второго мужчину в комнате. Берет пару рожков из металлического шкафа с оружием. Затем выбегает. Из коридора видно, что он делает еще выстрелы. Позже выяснилось, что в это время он выстрелил в еще нескольких сослуживцев.

Затем он возвращается уже с рюкзаком и вновь стреляет в раненного на полу, который подает признаки жизни. Набивает рюкзак рожками к автомату и покидает комнату.

Вот видео момента расстрела (осторожно 18+)

После этого срочник скрылся с "Южмаша", прихватив с собой оружие и боеприпасы из военной части.

Кто погиб и что с пострадавшими

Среди погибших четверо военнослужащих: 33-летний Александр Буганов, 21-летний Артем Левковский, 24-летний Александр Драган, 19-летний Леонид Черник и одна гражданская - женщина 1986 года рождения, которая находилась на проходной и отказалась выпускать Рябчука за пределы завода по его требованию.

Еще пять человек были ранены. В основном они получили ранения конечностей. Один из военнослужащих получил ранение в брюшную полость. Среди пострадавших также 22-летняя военнослужащая Нацгвардии, в которую стрелок выпустил три пули - в колено, в плечо и самое тяжелое в живот.

Сейчас четверо из пяти раненых находятся в больницах Днепра. Состояние их стабилизировали. Самое тяжелое положение у раненой девушки. Хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови.

Как ловили Рябчука и какие обвинения предъявили

Ночью полиция объявила план "Сирена" и распространила фото и приметы Рябчука. За утро поступило около десятка звонков, каждый из которых проверили.

В итоге на след вышли после звонка мужчины, который сообщил, что видел похожего на сбежавшего солдата мужчину в пригороде Днепра - Подгороднем. Позже выяснилось, что он туда добрался на попутке.

Артемий Рябчук

Также к этому времени сдался и сам Рябчук. Он попросил прохожую женщину позвонить в полицию и сообщить его местонахождение.

На вызов выехали двое патрульных экипажей, которые находились к указанному месте ближе всего. Рябчука задержали в 09:30, изъяли оружие и рожки к автомату, которые он забрал из части.

Обошлось без стрельбы, то есть Артем сдался сам.

Фото задержания Артемия Рябчука

Во время задержания он вел себя спокойно. Рассказал детали расстрела сослуживцев, которые попали на видео и затем - в сеть.

По его словам, первыми он расстрелял начальника караула и его помощника (двое мужчин на видео из оружейной). Потом выстрелил в девушку инструктора. Он знал, что по правилам она должна связываться с частью каждые полчаса, поэтому выстрелил, чтобы она не сообщила о стрельбе.

Потом он стрелял в находившихся рядом срочников и нацгвардейцев. А уже на выходе выстрелил в голову сотруднице завода, после того, как она не выпустила его из проходной по требованию.

ГБР объявило Рябчуку подозрение по трем статьям - ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение и присвоение военнослужащим оружия и боеприпасов).

Прокуратура будет требовать солдату безальтернативное содержание под стражей.

Также уголовное производство о служебной халатности открыто в отношении руководства Нацгвардии. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов.

После расстрела военных в Днепре глава Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что поддержал этот рапорт и направил его президенту для принятия решения. То есть на данный момент Балан еще не уволен.

Следователи также разбираются, кто причастен к сливу видео, на котором военнослужащий расстреливает коллег, и видео сразу после его задержания.

Почему он расстрелял людей

Первой мотив стрельбы озвучила нардеп Юлия Яцик.

По ее данным, ранее Артемий Рябчук доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили.

Также он говорил, что солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя. Не дождавшись реакции, Рябчук решил расправиться по-своему.

При задержании полиции Рябчук заявил, что не испытывает раскаяния и считает, что все сделал правильно.

Во время вечернего брифинга ГБР к мотивам Рябчука ничего нового не добавили, заявив, что как раз идет допрос и после него появится больше информации.

Следователи лишь сообщили, что рассматривают несколько версий этой трагедии. Неуставные отношения - одна из них. В ГБР заявили, что информация об издевательствах над военнослужащим сейчас проверяется. Также будут проверять психическое состояние стрелка.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко считает, что это было не убийство в состоянии аффекта, а хладнокровная акция.

Он написал в Facebook, что солдат, по его мнению, "самовлюбленный убийца с возможными психологическими отклонениями" и что у него был выбор не совершать этого.

"Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего 10 человек, жертвой неуставных отношений.

Безусловно и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий.

Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями.

Напомню, что среди жертв Рябчука есть в том числе двое женщин. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спали.

Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень то тянет на жертву.

У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.

Или позвонить на "Горячую линию" НГУ, которая есть на главной странице официального сайта. Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек!" - написал Геращенко.

Впрочем, кто довел Рябчука до стрельбы, должно по итогу разбираться следствие. Тем более, что в большинстве аналогичных случаев первопричиной обычно являются неуставные отношения, которые покрываются военным руководством. И "звонки на горячую линию" обычно в таких случая никому не помогают.

В комментариях к постам чиновников МВД о трагедии бывшие атошники пишут, что дедовщина - большая проблема на срочной службе.

"Да. Ситуация со срочниками серьезная. Очень серьезная. В 2014-2015 годах мы считали, что "дедовщина" наконец-то ушла от нас. Но, к сожалению, она еще есть. Поступок командующего заслуживает уважения. Господину Резникову необходимо провести подобную проверку и в частях ВСУ", - пишет ветеран Игорь Чернецкий.

Нардеп Юлия Яцык возразила Геращенко: "Тот факт, что при оперативном реагировании руководством на противоправные случаи поведения сослуживцев таких последствий могло бы не наступить - это факт!"

А вот военный психолог Сергей Сеник считает, что столь планомерный расстрел может еще быть связана с увлечением компьютерными играми.

"Рябчук не выглядит забитым и доверенным до состояния афекта неуставными отношениями.

Он описывает свои действия, как будто алгоритм в компьютерной игре-стрелялке. Взял, прошёл, дострелил, не открыла дверь- выстрел в голову, использовал штык-нож для взрезания колючей проволоки (новая способность), поиск убежища ...

Боюсь, что это перенос компьютерной игры на действительность. Очень многие срочники сейчас страдают этим.

И это ещё одна психологическая проблема, ибо она не вскрывается общепринятым в войсках тестом на суицид.

И таких молодых ребят множество.

А как военный психолог, могу сказать, что эту проблему пока совершенно не рассматривают в силовых структурах.

Надеюсь, что страшное событие, случившееся в НГ станет толком для её внимательнее изучения".

Помимо прочего, уже звучат версии о "российском следе" в убийстве нацгвардейцев. Об этом написала на своей странице в Facebook телеведущая Ольга Лень.

"Украина-24 приехали в дом этого срочника Нацгвардии, устроившего стрельбу. Отец скончался несколько месяцев назад. Мать и сестра недавно выехали в Россию. А он вдруг отправился на срочную службу. Давайте не будем торопиться с версией дедовщины. Уж очень со странных каналов она пришла", - выдвинула версию Лень.

Ее мнение в комментариях поддержал экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

"Я не знаю подробностей. Но есть две основные версии.

1. Российский след. В том числе, за деньги.

2. Под влиянием наркотиков.

Комбинацию первого со вторым тоже отбрасывать невозможно", - написал он.

Что известно о "стрелке с Южмаша"

20-летний Артемий Рябчук родом из села возле Измаила Одесской области. Его призвали прошлой осенью. То есть он прослужил полгода.

"Страна" пообщалась с соседями и однокурсниками солдата Нацгвардии.

Село Броска, по сути это окраина Измаила. Семья из старообрядцев, на юго-западе Одесской области много общин этой конфессии.

Соседи семьи Рябчуков говорят, что семья очень замкнутая, мало с кем общаются. Об Артемии Рябчуке и в селе, и в Измаильском аграрно-техническом колледже отзываются очень положительно и нейтрально.

"Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался. Но он вообще стороной держался мальчишек, ни в каких шалостях не участвовал", - рассказала жительница Броски Анна Григорьевна.

Бывшие одногруппники Артемия Рябчука говорят, что парень хоть и не был отличником, но учился ровно. Окончил колледж по специальности агроном. Но по профессии работать не пошел, хотя были предложения. Также одногруппники утверждают, что Артемий Рябчук не пил и не курил.

"В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было" - признался одногруппник Артемия Андрей.

Как выяснила "Страна", Артемий Рябчук был призван на срочную службу осенью 2021 года. То есть, на момент преступления солдат прослужил около полугода.

По информации источников "Страны" в полиции, ранее Артемий Рябчук жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделения – солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя.