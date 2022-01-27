"Страна" пообщалась с соседями и однокурсниками солдата Нацгвардии Артемия Рябчука, который сегодня ночью расстрелял своих сослуживцев.

Парень родом из села Броска Измаильского района. Село Броска, по сути это окраина Измаила. Семья из старообрядцев, на юго-западе Одесской области много общин этой конфессии.

Соседи семьи Рябчуков говорят, что семья очень замкнутая, мало с кем общаются. Об Артемии Рябчуке и в селе, и в Измаильском аграрно-техническом колледже отзываются очень положительно и нейтрально.

"Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался. Но он вообще стороной держался мальчишек, ни в каких шалостях не участвовал", - рассказала жительница Броски Анна Григорьевна.

Бывшие одногруппники Артемия Рябчука говорят, что парень хоть и не был отличником, но учился ровно. Окончил колледж по специальности агроном. Но по профессии работать не пошел, хотя были предложения. Также одногруппники утверждают, что Артемий Рябчук не пил и не курил.

"В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было" - признался одногруппник Артемия Андрей.

Как выяснила "Страна", Артемий Рябчук был призван на срочную службу осенью 2021 года. То есть, на момент преступления солдат прослужил около полугода.

По информации источников "Страны" в полиции, ранее Артемий Рябчук жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделения – солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя.

Напомним, в ночь на сегодня , 27 января, Рябчук устроил стрельбу и в результате пятеро человек погибли и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. После этого он сам сдался полиции.

Как рассказала нардеп Яцик, Рябчук за пару месяцев до инцидента рассказал руководству о неуставных отношениях между солдатами и после этого подвергся травле.

Также сообщалось, что после произошедшей трагедии ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.