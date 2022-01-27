Военнослужащий Артемий Рябчук, который открыл в Днепре стрельбу по сослуживцам, за несколько месяцев до трагедии столкнулся с травлей в Нацгвардии.

Об этом сообщает народный депутат Юлия Яцик в своем Тelegram-канале.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил потасовку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", - написала она.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который занимался охраной завода "Южмаш" открыл стрельбу. В результате погибли пятеро людей - четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, а еще пятеро получили ранения.

После этого Рябков сам связался с правоохранителями и сдался, теперь ему грозит пожизненное заключение.

В связи с произошедшим Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии.