Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает устроившего в Днепре стрельбу по сослуживцам военнослужащего Артемия Рябчука "самовлюбленным убийцей", а не жертвой неуставных отношений.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Безусловно и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий. Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями", - написал он.

Геращенко не нравится, что из нацгвардейца, расстрелявшего своих сослуживцев, делают жертву. По мнению советника главы МВД, у Рябчука было много других возможных вариантов реагирования на неуставные отношения. Например позвонить на "горячую линию" Нацгвардии или обратиться к своему непосредственному командиру.

"Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек!", - считает Геращенко.





Напомним, солдат-призывник Артемий Рябчук, который в Днепре охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу и застрелил четверых военнослужащих и сотрудницу завода, а также ранил еще пять человек. После этого он сам связался с правоохранителями и сдался.

Как рассказала нардеп Юлия Яцик, незадолго до трагедии Рябчук рассказал о неуставных отношениях между солдатами и после этого подвергся травле.

Также сообщалось, что после стрельбы произошедшего подал в отставку глава Нацгвардии Николай Балан.