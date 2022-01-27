Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как военнослужащий в Днепре устроил стрельбу по сослуживцам.

Об этом он сообщил на брифинге в Днепре.

Балан также отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором произошла трагедия. Это было сделано для того, чтобы они не могли влиять на расследование. Он считает, что ответственность за любые действия несет командир.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - сказал он.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Одна из раненных - молодая девушка, военнослужащая Нацгвардии.

После инцидента ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Также сообщалось, что Рябчук подвергался травле после того, как рассказал о неуставных отношениях между солдатами.

Что известно о расстрелявшем сослуживцем нацгвардейце подробно писала "Страна".