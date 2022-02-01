Президент подписал указ, из которого следует, что в Украине через два года могут отменить срочный военный призыв. Украинскую армию с 2024 года планируют полностью перевести на контракт, а ее численность увеличить еще на 100 тысяч.

Отметим, что намерения сделать это звучали практически при всех президентах - в качестве "стопроцентных обещаний". Но реально сделали это лишь при Януковиче девять лет назад.

Разбирались, о чем говорится в указе Зеленского. И связано ли его появление с историей вокруг российского "вторжения" - или есть и другие резоны.

О чем говорится в указе

Владимир Зеленский подписал указ №36/2022 об улучшении денежного довольствия военных и основах перехода на контрактную армию во время выступления в Верховной Раде. При этом он заявил, что это дежурный указ, "а не потому, что будет война".

Владимир Зеленский подписал указ в Раде. Фото: сайт президента Украины

В указе перечислены следующие распоряжения для Кабмина и Минобороны:

Увеличить численность Вооруженных силы Украины на 100 тысяч человек за три года - с 2022 по 2025 год. В составе ВСУ должны появиться 20 новых бригад профессионального состава.

В прошлом году Рада увеличила численность армии с 250 тыс до 261 тыс человек. То есть ее численность собираются увеличить примерно на треть. Это достаточно серьезный рост вооруженных сил.

Прекратить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года. При этом Кабмину поручили внедрить модель интенсивной системы военной подготовки, как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.

То есть полностью срочная служба не исчезнет - ее заменят либо на военную подготовку в школах и вузах, либо на сборы территориальной обороны или нечто подобное.

Но более интересна дата отмены призыва - 1 января 2024 года. Это ровно за три месяца до президентских выборов, которые должны состояться 31 марта. То есть мы имеем дело с предвыборной технологией, которую включат в самый разгар избирательной кампании.

Впрочем, есть у отмены призыва и более злободневный мессидж. Говоря о прекращении срочной службы, Зеленский пытается показать, что Украина не ожидает вторжения России. Чем сейчас активно пугают за океаном.

Также в рамках постепенного перехода ВСУ на профессиональную основу Зеленский предписал увеличить сроки службы по контракту.

Далее планируется увеличить зарплату военным-контрактникам - до уровне не менее трехкратного размера минимальной зарплаты (на момент подписания указа это 19 500 грн - Ред.).

То есть получается, что мало того, что армию полностью переведут на контракт, так ещё и повысят зарплату, а численность армии увеличат на 100 000 человек и это будут контрактники.

И уже звучат сомнения, что эти планы удастся осуществить, поскольку на это в бюджете попросту нет денег. Об этом написал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Повышение минимального дохода военных до 3 минимальных зарплат - это морковка, которая на вряд ли дойдет до окопов.

3 минимальных зарплаты это 3*6500 грн + 22% ЕСВ = 23790 грн

Умножаем на 100 тысяч украинских воинов - и получаем 2.379 млрд грн в месяц. Или 28.548 млрд грн в год.

Их там нет. Как и 23000 гривен врачам. И даже по 500 грн на бустер" - написал депутат.

Разработать концепцию обеспечения жильем военных ВСУ. Речь идет о накопительной программе для получения военнослужащими собственного жилья.

Внедрить рейтинговое оценивание военнослужащих для прозрачного карьерного роста.

Как в Украине отменяли призыв и получится ли это у Зе

Но, конечно, главная история - это планы Зеленского отменить призыв.

Таких попыток и обещаний было множество.

В Украине об отмене срочного военного призыва и переводе армии на контракт заговорили еще при Викторе Ющенко. Он начала создавать контрактную армию в 2005 году. С тех пор каждый следующий президент заявлял о том, что срочный призыв отменят.

В 2013 году Виктор Янукович подписал указ об отмене срочной службы. Однако после Майдана и.о. президента Турчинов этот указ отменил. С тех пор прошло несколько волн мобилизации для отправки солдат на Донбасс.

В 2016 году Петр Порошенко заявил, что с конца октября украинская армия станет контрактной и добровольческой.

"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой... Я поставил задачу, чтобы к концу октября 6 волна демобилизации была завершена", – заявил Порошенко во время передачи военной техники для армии в Чугуеве. Однако этого так и не произошло.

О желании упразднить обязательный призыв в Украине снова заговорили в 2019 году. Такие месседжи, но без конкретики стали выдавать в Минобороны и ВСУ.

И вот в 2022-м в указе президента обозначили дату отказа от срочного призыва. Теперь над этим будет детальнее работать Кабмин, прописывая необходимые нормы и приказы.

Но получится ли это сделать в реальности - неизвестно. Ситуация на Донбассе пока взрывоопасная, стойкий мир не достигнут, а Минские соглашения, способные его обеспечить, Киев исполнять отказывается. В этих условиях разговоры о 100%-ной контрактной армии пока выглядят утопией.

Поэтому стоит ждать, что если такое нововведение и будет принято, оно будет обставлено некими оговорками. Например, о прохождении сборов или тренировок на базе отрядов теробороны. А в случае срыва ситуации в новый конфликт на Донбассе, эту идею скорее всего вообще отложат.

А с учетом того, что отмена призыва смотрится как предвыборная технология, можно ждать, что ее будут активно атаковать противники Зеленского. Которые смогут подать это как "вредительство" и "работу на Россию". И в зависимости от размаха этой кампании, Банковая может свое решение и отменить, поскольку обвинения в "зраде" обычно вызывают в ОП испуг.

К слову появление в Указе нормы об увеличении армии на 100 тысяч человек может быть тоже технологическим ходом - показать, что запалы нет, а обороноспособность страны укрепляется.

Из этой же серии и обещание повысить зарплаты военным. Как раз накануне с подобной инициативой выступил Порошенко и у Зеленского решили ее «перебить».