В Украине могут отменить обязательный военный призыв с 1 января 2024 года. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об изменении системы военной подготовки.

Об этом говорится в Указе президента №36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии".

"Кабинету Министров Украины: внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в тексте Указа.

Напомним, ранее мы уже писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию".

Помимо этого, в конце прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о проведении ежегодных дежурных призывов украинцев на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих. В следующем году призывы будут стартовать в апреле и октябре.