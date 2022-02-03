След долларов Трухина

В мировой истории было немало случаев, когда власти какого-нибудь государства пытались отрицать очевидное и в результате представали виновными даже в большей мере, чем это было в реальности. Но, пожалуй, сложно найти случай, когда какая-либо власть создавала себе подобную проблему, что называется, на ровном месте. Однако именно такую проблему создала себе нынешняя украинская власть в истории с нардепом Александром Трухиным.

Эпопея прикрытия Трухина Банковой и правоохранительными органами, длившаяся еще с августа, вчера получила неожиданное завершение: слитое в СМИ видео, которое не оставляет сомнений в виновности депутата, перевернуло на 180 градусов позицию власти, которая всей мощью своего праведного гнева обрушилась на недавнего соратника.

В течение нескольких часов президент поставил на Трухине клеймо, руководство "Слуги народа" исключило его из партии и генпрокурор лично распорядилась открыть по нему уголовное производство. Все то, что могло погасить скандал еще в конце августа, лишь еще сильнее раздуло его теперь.

Тот факт, что видео, снятое на месте аварии, появилось только в феврале, лучше любых заявлений подтверждает: и Банковая, и МВД, и Офис генпрокурора прикрывали Трухина до последнего, что может вызвать только недоумение – ведь речь идет об аварии, в результате которой никто не погиб, и о водителе, который формально является рядовым депутатом пропрезидентской фракции.

Понятнее эта история стала после того, как всплыла информация о сумке в багажнике, из которой Трухин с легкостью был готов выдать полицейскому 150 тысяч долларов. Учитывая, что нардеп навеселе ехал из Полтавы, можно предположить, что он является участником (или даже организатором) схемы "сбора пожертвований" в пользу Банковой с тех губернаторов, которые назначены "по представлению" местных элит за откаты. И 150 тысяч долларов – это просто его доля в сумке, которая должна была доехать до нужных людей в Офисе президента.

Если это предположение верно, то становится понятной важность Трухина для окружения президента и самого Владимира Зеленского – и как участника важной схемы, и как обладателя очень неприятной для Офиса президента информации. "Сдать" Трухина сразу означало риски того, что эта информация может быть слита в отместку.

Но в итоге Банковая все равно просчиталась. Не такое уж и резонансное ДТП в результате серии ошибок превратилось в обвинительный приговор всей власти, предстающей теперь ничуть не лучше предшественников, которых Зеленский клеймил в 2019-м. Это, конечно, не первый подобный залет, но – самый яркий.

А Трухина, скорее всего, все равно не "сдадут". Дело попытаются замять, чтобы – самое главное – не возник нездоровый интерес к сумке с долларами. И проколовшийся нардеп просто приземлится в группе внефракционных, послушно голосующих за все проекты Банковой, – где-нибудь между взяточником Юрченко и насильником Иванисовым.

Кстати, вчера заявление в эту группу написал еще один взяточник – "слуга народа" Кузьминых. Так что скамейка штрафников президентской фракции пополняется быстрыми темпами.

Глава МИД против Минских соглашений

После фарисейства власти в таких банальных вопросах, как история с Трухиным, ее фарисейство в международной политике уже не удивляет. Всего лишь позавчера президент на брифинге с Борисом Джонсоном искренне и убежденно рассказывал о том, как важны для Киева Минские соглашения, а уже вчера в польской "Речи Посполитой" появилось интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где последний фактически эти соглашения дезавуирует.

Если точнее, Кулеба заявил, что Донбасс не получит "никакого особого статуса в представлении России". Безусловно, если его прижмут партнеры по "Нормандской четверке", то министр объяснит, что вообще-то он всей душой за "особый статус", но не такой, какого хочет Россия.

И это будет ложь, поскольку нет никакого двойного толкования "особого статуса": он четко прописан как в Минских соглашениях, так и в законе, ежегодно продляемом украинским парламентом.

Кулеба – уже второй (после секретаря СНБО Алексея Данилова) топ-чиновник из нынешней власти, который выступил против "Минска-2". Но между Даниловым и им есть существенная разница: в недавнем указе президента, определяющем перечень тех, кто имеет право делать заявления от имени государства, секретаря СНБО нет, а министр иностранных дел есть. Поэтому вчера фактически государство Украина заявило, что не будет "никакого особого статуса".

И за эти слова должен ответить лично Зеленский, который наделил Кулебу правом выступать от имени всей страны.

Реален ли президентский указ об армии и отмене призыва?

Впрочем, президенту нужно отвечать не только за это, но и за указ, подписанный им накануне. Вчера бывший первый заместитель командующего силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос заявил, что норму об увеличении численности войск на 100 тысяч человек можно выполнить только на бумаге.

По словам Кривоноса, воинские части сейчас укомплектованы всего на 50-60%, поскольку из армии за последние пять лет уволились 130 тысяч человек. Соответственно, чтобы выполнить указ Зеленского, нужно увеличить реальный численный состав армии (и ее финансирование) на 60%.

Можно было бы подвергнуть сомнению слова Кривоноса как обиженного за увольнение военного, однако стоит обратить внимание, что генерал вовсе не вешает всех собак на нынешнюю власть, а справедливо делит их пополам между властями, руководившими последние пять лет. Поэтому критика Кривоноса выглядит объективной и, несомненно, компетентной – а значит, требует официального ответа от автора указа. Или хотя бы от Минобороны.

Кстати, министр обороны вчера Алексей Резников вчера тоже подверг сомнению текст президентского указа, но в другой его части. Он заявил, что военный призыв с 2024 года будет не отменен, а заменен некоей "краткосрочной интенсивной военной подготовкой" на три-четыре месяца.

Что это значит, министр не объяснил (возможно, он и сам не знает). А такая подготовка может быть и чем-то вроде учебки в армии, и чем-то вроде "военки" в вузах. Короче говоря, ключевой вопрос в том, будет ли молодежь ездить на эти курсы из дома или ей придется жить в казармах. Когда будет дан ответ на него, станет ясно, действительно ли будет отменен военный призыв или речь пойдет просто о сокращении срока службы.

Семенченко "отметит" год в СИЗО

А вот легендарному "майору Нацгвардии" Семену Семенченко вчера срок продлили. Суд принял решение о том, чтобы бывший комбат "Донбасса" и бывший нардеп от "Самопомощи" оставался в СИЗО еще два месяца. Таким образом, Семенченко может отметить в тюрьме годовщину своего ареста, состоявшегося еще в марте прошлого года.

Конечно, после того, как бывший лидер парламентских регионалов Александр Ефремов при Порошенко по фейковому обвинению отсидел в СИЗО три года, уже ничему удивляться не приходится, однако год тюремного заключения для Семенченко также вызывает немало вопросов.

Сложно сказать, насколько виновен экс-комбат в том, в чем его обвиняют. Однако не может не удивлять тот факт, что за год после предъявления обвинений так и не закончено следствие, чтобы передать дело в суд. Ведь очевидно, что никаких новых данных о "незаконном вооруженном формировании", организованном Семенченко на пару с агентом НАБУ Евгением Шевченко (которое, судя по всему, действительно было), уже не появится.

Не может не удивлять и то, что Шевченко уже 10 месяцев находится на свободе, хотя обвинение у него и Семенченко было абсолютно одинаковое.

А самое главное – удивляет несоразмерность мер пресечения для разных подозреваемых. Семенченко, который организовал незаконное вооруженное формирование, уже 11-й месяц сидит в СИЗО, а от Порошенко, которого обвиняют в госизмене, потребовалось лишь личное поручительство. Видимо, госизмена в нынешней Украине ценится недорого.

ПЦУ ввела "санкции" против Филарета

Филарет, безусловно, является самой парадоксальной и трагической фигурой в современном украинском православии.

Человек, имевший шансы возглавить Русскую православную церковь и после проигрыша возглавивший борьбу против нее, в итоге оказался низложенным собственными соратниками.

Вчера Синод Православной церкви Украины запретил Филарету любую церковную организационную деятельность, а также наложил вето на любые его "кадровые" рукоположения.

Конечно, можно говорить о том, что глава Киевского патриархата сейчас просто расплачивается за то, что в последние 30 лет занимался политикой. В свое время его именно за это предала анафеме РПЦ, а теперь, по сути, то же с ним делает ПЦУ. Однако есть существенная разница между российской церковью и той церковью, которую, по сути, создал сам Филарет.

Естественно, он никак не мог ожидать, что платой за легализацию ПЦУ (бывшего Киевского патриархата) константинопольским патриархом станет его собственное отстранение от власти. И потому, будучи предан соратниками во главе с Епифанием и тогдашним президентом Украины Порошенко, вполне естественно, Филарет возобновил борьбу за власть. Но уже второй раз терпит в ней поражение.

Однако именно борьба Филарета с недавними соратниками открыла всем глаза на то, что нет никакой "поместной церкви", а есть лишь филиал Константинопольского патриархата с очень ограниченными правами. И пусть 93-летнего Филарета лишили всех прав в созданной им церкви, можно не сомневаться, что он продолжит борьбу с теми, кто украл ее у него. Заодно разбивая иллюзии тех, кто считал, будто поддерживает создание независимой украинской церкви.