В Минобороны уточнили указ президента Владимира Зеленского о переходе на контрактную армию. Как оказалось, полного отказа от военного призыва не будет. Призыв заменят "краткосрочной интенсивной подготовкой", продолжительностью 3-4 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на комментарий главы ведомства Алексея Резникова.

"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - объяснил он.

Резников добавил, что мотивация и подготовка молодых срочников отличается от видения и мотивации профессиональных кадровых военных и контрактников.

Для усиления обороноспособности армии Зеленский вместе с руководством Минобороны предлагает перейти на формирование армии на профессиональной основе.

До января 2024, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования "интенсивной военной подготовки". Резников надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение парламента.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию".

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ о проведении ежегодных дежурных призывов украинцев на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих. Согласно указу, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.