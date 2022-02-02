В Православной церкви Украины наложили "санкции" на главу УПЦ КП Филарета, а также лишили сана всех людей, которые были именованы Филаретом архиереями.

Соответствующее решение там приняли сегодня во время заседания Синода ПЦУ.

Главным его решением был запрет Филарету "совершать действия, относящиеся к компетенции епархиального архиерея", в частности, запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан и т.д.

Кроме того, в ПЦУ объявили "вне закона" сторонников Филарета, поддержав его в конфликте с Епифанием. "Эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана", - говорится в сообщении ПЦУ.

Еще церковь Епифания обратилась к православной церкви Греции с просьбой отстранить двух греческих церковников из-за их связей с Филаретом.

Ранее мы писали, что 92-летний Филарет хочет возродить Киевский патриархат УПЦ. Он подал иск в Окружной админсуд Киева с просьбой обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киев".