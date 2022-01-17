Православная Церковь Украины (ПЦУ) сообщает о том, что "смывание" грехов и купание в проруби на Крещение не имеют ничего общего.

Об этом заявляет ПЦУ в Facebook.

"Традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения. Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ПЦУ напомнили, что в Евангелие говорится, что во время погружении в воды Иордана Спаситель освятил их и благословил таинство Крещения как необходимое условие для спасения. Он был безгрешен и сошел в воды, чтобы взять на себя грехи человечества и дать людям возможность спастись.

"Как же грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно "подражают"? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду", – говорится в сообщении ПЦУ.

Отметим, что ПЦУ уже не первый год пытается бороться с укоренившейся традицией купаться на Крещение в воде, но это на православных мало влияет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крещение температура воздуха во всех регионах страны понизится. Ожидается похолодание и небольшие осадки.

Мы также сообщали о том, что глава ПЦУ Епифаний, который вакцинировался против ковида в прошлом году, получил положительные результаты заражения Covid-19.