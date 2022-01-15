Ветер принес весеннее тепло, хотя из-за его штормовых порывов не особо потеплело. В ближайшие дни температура снизится, а существенное похолодание ожидается 17-19 января.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Facebook.

"В субботу ветер еще удержится сильным – противостояние антициклона Carlos и циклона Famke, один давит – другой упирается), в дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится", - пишет синоптик.

В субботу возможны небольшие осадки повсюду, кроме западных областей, в воскресенье – только в восточной части Украины.

Температура воздуха после сегодняшних "плюсов" 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем ​​до 2 мороза 2 тепла. В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье – ослабнет. Местами небольшие осадки лишь 15 января. Температура воздуха в ночные часы -1-4 градуса, в дневные часы около 1 мороза. Также ожидается гололедица.

Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Украине сильный ветер и снег, на улицах украинской столицы - настоящая пурга.

Также. мы писали, что на перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева.