Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, еще на два месяца оставили под стражей без возможности внесения залога. Сам обвиняемый считает, что судья нарушила закон, поскольку его адвокаты не были проинформированы о том, что сегодня, 2 февраля, будут рассматривать меру пресечения Семенченко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Судья которая рассматривала далее дело нарушила закон, мои адвокаты не были уведомлены о том, что сегодня будет рассматривать мою меру пресечения. Я лишён права на защиту и буду подавать в ГБР на незаконные действия судьи Антонины Кваша",- заявил Семенченко в зале суда.

Кроме того, обвиняемый заявил, что, возможно, объявит голодовку.

"Страна" рассказывала, что бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. По данным СБУ, Семен Семенченко организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также оказался замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Ранее мы сообщали, что по словам Семенченко, обвинения против него выдвинуты с подачи Офиса президента по запросу белорусских спецслужб. По словам Семенченко, он и некоторые другие украинцы в сотрудничестве с Главным управлением разведки организовывали в Украине лагеря для представителей белорусской оппозиции. Эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко. Операцию инициировали спецслужбы США.