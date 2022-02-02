Бывший первый заместитель командующего силами специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о том, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности армии можно выполнить лишь на бумаге. Потому что в реальности для его выполнения нужно увеличить численность войск на 60%.

Своим мнением Сергей Кривонос поделился в интервью "Апострофу".

По его словам, за последние пять лет из рядов ВСУ уволились 130 тысяч человек, а части сейчас укомплектованы на 50-60%. Учитывая это, считает Кривонос, чтобы выполнить указ Зе, нужно за три года увеличить численность ВСУ на 60%.

"На бумаге это можно сделать абсолютно спокойно. Проблема в том, придут ли люди. Нужно научить людей, укомплектовать, организовать 20 пунктов постоянной дислокации, чтобы где-то этих людей разместить. Это казармы, парки для техники… Саму технику, в конце концов, нужно откуда-то взять. Этот указ выглядит достаточно проблематично с точки зрения практического исполнения", – сказал генерал ВСУ.

Более того, по мнению Кривоноса, нужно заниматься не увеличением числа войск, а повышением их качества.

"Это война не количества, а качества. Да, люди нужны, но это война средств разведки и поражения: авиация, ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Технологии нужны. Не мясом воевать, а качеством и техникой", – добавил Кривонос.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию".

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ о проведении ежегодных дежурных призывов украинцев на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих. Согласно указу, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав Петра Порошенко. 12 марта 2019 года Порошенко назначил его первым заместителем секретаря СНБО.

Лишь в конце 2020 года Владимир Зеленский освободил Кривоноса, известного своими громкими заявлениями вроде предложения создать частную армию из ветеранов АТО, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.