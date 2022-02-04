Расплата за дружбу: как Эрдоган решил нажиться на Украине

Череда визитов иностранных гостей в Украину продолжается. Вчерашним гостем Киева был президент Турции Реджеп Эрдоган – самый, пожалуй, экстравагантный визитер из всех запланированных.

То, что говорит турецкий лидер в украинской столице, пожалуй, пришлось по вкусу Владимиру Зеленскому – поскольку Эрдоган откровенно высказал то, на что президент Украины лишь осторожно намекает: он раскритиковал Запад за "безответственные сценарии оккупации". Чем, кстати, сделал реверанс и в отношении Киева, и в отношении Москвы.

И это не случайно: у президента Турции в последнее время существует навязчивая идея стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Правда, Кремль эту идею уже отверг, и неслучайно – поскольку там уже убедились в том, насколько ненадежным партнером является Анкара.

Собственно, в этом убедились уже, пожалуй, все, кроме нынешней украинской власти, ведь за последние шесть лет Эрдоган уже несколько раз сменил политические ориентиры: то он союзник Штатов в борьбе с Россией за Сирию, то союзник России в борьбе за ту же Сирию, то он строит вместе с Москвой "Турецкий поток" и покупает молчание Порошенко "томосом", то продает Украине беспилотники и кроет последними словами Запад. И это только краткий перечень политических кульбитов Анкары.

Вчера Эрдоган дал согласие на производство турецких беспилотников в Украине, что вызвало бурю восторгов у провластных украинских СМИ. При этом никто не вспомнил о том, что Украина покупает у Венгрии российский газ, идущий в эту страну по "Турецкому потоку"; а не будь этого "потока", венгры получали бы газ по украинской трубе, что позволило бы "Нефтегазу" сохранить виртуальный реверс и не платить за транзит вокруг Черного моря. И львиную долю этой платы получает именно Турция.

Эрдоган делает только то, что считает выгодным для себя и своей страны в данный момент. Лучший пример – подписанное вчера соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Переговоры о ней шли 16 лет, и в течение длительного времени такая ЗСТ была выгодна нашей стране, поскольку торговый баланс был в нашу пользу (плюс 1-1,5 млрд долларов). Но тогда Эрдоган никакой ЗСТ не хотел и переговоры затягивал.

А теперь вдруг согласился. Почему? Да потому, что турецкая лира только за последний год обвалилась в два раза, и основные экспортные товары Турции – прежде всего, продукция сельского хозяйства – настолько же подешевели в пересчете на гривны. При этом массовое строительство, из-за которого Турция десять лет назад в огромных количествах закупала у Украины металл, сейчас заморожено – потому что импорт того же металла стал слишком дорог.

Так что для Эрдогана нет лучшего момента для ввода ЗСТ с Украиной, чем сейчас. Украинский потребитель, кстати, выиграет от подешевевших зимних помидоров и огурцов, но тепличное производство в Украине (и без того страдающее от высоких цен на газ) вымрет напрочь.

Но разве очередной рост безработицы – большая цена за обретение такого "надежного" союзника?

Сбивала ли Белоруссия украинский беспилотник?

Кстати о турецких беспилотниках. Вчера между Белоруссией и Украиной разразился очередной дипломатический скандал: МИД соседнего государства заявил, что над его территорией был сбит беспилотник, запущенный с украинской территории.

Правда, во всей этой истории даже в соответствии с белорусской версией есть один странный момент: аппарат был якобы сбит еще 24 января, но претензии украинскому посольству выдвинули только спустя девять дней. Что принудило белорусов молчать больше недели – непонятно, хотя именно эти девять дней молчания, пожалуй, говорят в пользу того, что инцидент действительно имел место – в случае вранья версия была бы более логичной.

И для нас, пожалуй, было бы лучше, чтобы белорусская версия оказалась правдой. Потому что тогда все просто: соседи сбили беспилотник и подняли по этому поводу скандал. А вот если никакого беспилотника не было (как заявляет украинский МИД), тогда следует задуматься над тем, зачем белорусы устроили дипломатический скандал, фактически обвинив Украину в агрессивных действиях.

Вариантов ответов на этот вопрос может быть множество, но ни один из них не несет нашей стране ничего хорошего. Штаты, кстати, вчера уже обвинили Александра Лукашенко в том, что он превратил свою страну в инструмент российской агрессии, и пообещали ему новые санкции. Проблема американцев в том, что против Минска уже ввели столько санкций, что повлиять на Бацьку Запад больше не в состоянии.

А вот проблема Украины – в глупости наших властей, которые бездумно последовали за Западом в теме непризнания президентских выборов в Белоруссии. Именно из-за этого у нас на северной границе за последние полтора года инцидентов случилось больше, чем за все предыдущие века.

Зеленский против Кличко: Киевсовет наносит ответный удар

Тлеющий уже не первый год конфликт между Банковой и столичной мэрией в последние дни перерос в открытые "боевые действия". Вчера Киевсовет принял решение лишить власти, кадров и финансирования районные госадминистрации в городе, ввести вместо них департаменты КГГА и начать восстановление районных советов, отмененных еще в 2010 году.

Правда, справедливости ради стоит отметить, что удар, который Виталий Кличко нанес Офису президента, – всего лишь ответный. Все началось еще неделю назад, когда Владимир Зеленский своими указами поменял глав администраций сразу в трех районах столицы.

До сих пор существовало полуформальное правило, когда представление на глав РГА в Киеве делал мэр, и на их основании издавались президентские указы. Зеленский нарушил эту традицию, убрав с трех районов людей Кличко и поставив своих. Что вызвало возмущение практически всех фракций Киевсовета – кроме, естественно, "слуг народа".

Последние при помощи десанта из Верховной Рады пытались сорвать голосования в столичном совете, но опытная в этих вопросах команда Кличко не дала этого сделать.

В результате в КГГА появились 10 временных структур – департаментов, отвечающих за 10 районов города до момента избрания районных советов. Причем сотрудниками этих департаментов будут сотрудники нынешних райадминистраций. А главы РГА, назначенные Зеленским, будут руководить пустыми офисами.

Без преувеличения, это решение Киевсовета, принятое под непосредственным присмотром Кличко, – щелчок по носу Банковой, на который она как-то должна ответить. Но реальный ответ может быть только один: снятие Кличко с КГГА и назначение туда своего человека – то есть вывод "боевых действий" на максимальный уровень. И тут вопрос – готов ли к этому Зеленский.

САП снова без головы: Банковая продолжает бойкот

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса, победителем которого стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Причина банальна: члены комиссии от Банковой на заседание не явились. О чем они, правда, предупреждали заранее, заявив, что не будут участвовать до тех пор, пока апелляция не разберется с решением Окружного админсуда Киева, признавшего незаконным порядок работы конкурсной комиссии. То есть - не скоро.

Откровенно говоря, очередную отсрочку в вопросе избрания "нового Холодницкого" Банковая выбила себе без особых проблем. Отношения с Вашингтоном (главным лоббистом избрания Клименко спецпрокурором) в данный момент натянуты из-за кампании пропаганды "российского вторжения" и блокирования украинской властью Минских соглашений, поэтому еще один пункт противоречий в повестке двух "стратегических партнеров" существенно ухудшить ситуацию не может.

Однако вопрос в том – как долго Белый дом собирается терпеть непослушание союзника, полностью зависящего от него. И какими будут меры, направленные на то, чтобы вернуть послушание.

Сто дней для олигархов: Малюська начал отсчет

Минюст вчера напомнил о призабытой теме – законе об олигархах. Его глава Денис Малюська опубликовал пост, в котором предупредил: у олигархов осталось три с половиной месяца на то, чтобы избавиться от этого ярлыка. Тех, кто не примет мер, СНБО уже в конце мая может торжественно наградить почетным титулом с непонятными последствиями.

Чего хочет власть от "кандидатов в олигархи"? По версии Малюськи, за оставшиеся сто дней они должны перестать подпадать как минимум под два из четырех критериев, определенных скандальным законом. То есть или перестать участвовать в политической жизни, или перестать "значительно влиять" на какое-либо СМИ, или перестать занимать монопольное положение на любом из товарных рынков, или не иметь активов на миллион прожиточных минимумов (на сегодня – чуть меньше 2,5 млрд гривен или 89 млн долларов).

Проблема этого списка в том, что два последних критерия крайне субъективны, и под них можно подвести любого крупного бизнесмена. Поэтому нет смысла даже делать попыток соответствовать им – все равно власть по собственному усмотрению будет решать, сколько стоят активы и кто является "монополистом".

Остаются два других критерия, что означает: все, кто неугоден власти, за сто дней должны перестать участвовать в политике и владеть СМИ. Короче говоря, должны перестать мешать власти.

Естественно, ни Ринат Ахметов, ни Петр Порошенко, ни другие "кандидаты в олигархи" пойти на самоубийство не готовы, и предупреждение Малюськи ничего не изменит. Тем более, что олигархам по закону не запрещено владеть СМИ. А то, что их теперь будут называть в каком-то реестре "олигархами" - то это доставит им лишь моральные неприятности.

И заставит еще более рьяно воевать с Зеленским обнуляя его шансы на переизбрание.