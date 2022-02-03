Уже в конце мая текущего года Совет национальной безопасности и обороны может обнародовать первые решения по "олигархам". То есть есть еще три месяца, чтоб избавиться от части активов и не попасть в реестр.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет пресс-служба министерства в Facebook.

"Сейчас те, кто имеет все признаки олигарха, имеет еще чуть более трех месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - цитирует Малюську пресс-служба Минюста.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах в ноябре прошлого года. Согласно закону, олигархом является лицо, которое подходит под три из четырех критериев: участвует в политической жизни, имеет "значительное влияние" на СМИ, владеет или "контролирует" занимающими монопольное положение на каком-либо из товарных рынков юридическими лицами, стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов. Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать СНБО.

Какие планы у правительства касательно данного закона подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Петр Порошенко уже подготовился и избавился от одного из признаков олигарха - передал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал" в собственность нового медиахолдинга "Свободные медиа".