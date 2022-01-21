Минюст США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, которое, как считают следователи, содержалось за счет средств, незаконно выведенных из украинского "Приватбанка" его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США

Иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

Речь идет об офисном здании в Далласе (штат Техас), которое "было отремонтировано и содержалось" на средства, выведенные из "Приватбанка".

В Минюсте уточняют, что это - четвертый иск о конфискации "в связи с предполагаемой преступной деятельностью".

Первые два появились в августе, а третий - в декабре 2020 года. Все они касались недвижимости, приобретенной, как считают следователи, из незаконно-выведенных из украинского "ПриватБанка" средств.

Ранее мы также сообщали, что суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить один миллион фунтов стерлингов "ПриватБанку".

Кроме того, писали, что в марте 2021 года США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.