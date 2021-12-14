В понедельник, 13 декабря, Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которое удовлетворила иск кипрской компании Triantal Investments Ltd и отменило решение Национального банка об определении связанных с ПриватБанком лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время суд закрыл производство по этому делу. Ранее подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому компания Triantal Investments Ltd, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, по иску "Приватбанка" американский суд запретил Коломойскому продавать активы в США.

Также сообщалось, что в декабре 2019 года Приватбанк инициировал в Израиле новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма судебных исков составляет 600 миллионов долларов.