В четверг, 3 февраля, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вновь не смогли выбрать главу САП. Несмотря на то, что больше всего баллов во время конкурса набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, его все равно не утвердили на это место, поскольку не все члены комиссии присутствовали на заседании.

Об этом стало известно из трансляции заседания комиссии.

Глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что на заседании отсутствуют члены Андрей Гуджал, Елена Бусол и Евгений Соболь. Первый заявил, что в командировке, Бусол отказалась участвовать, а Соболь изначально предупреждал об опоздании.

В связи с этим не удалось собрать кворум, поэтому заседание конкурсной комиссии даже не открыли.

Между тем, Гуджол и Бусол отказались принимать участие в заседаниях до тех пор, пока апелляционный суд не отменит решение ОАСК о незаконности конкурса.

"То есть, конкурс заблокирован надолго. Причём заблокирован той частью комиссии, которые ориентирована на Зеленского", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от властей Украины предельно быстро завершить отбор главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, еще 21 декабря комиссия сообщила, что детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса Венедиктовой Андрей Синюк – 229 баллов.

Почему Банковая срывает назначение главы САП и чем это ей обернется подробно разбиралась "Страна" здесь.