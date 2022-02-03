В Минобороны Беларуси сегодня, 3 февраля, заявили о том, что украинский беспилотник был зафиксирован на их территории еще 24 января.

Об этом сообщает издание "БЕЛТА" со ссылкой на белорусское оборонное ведомство.

"24 января 2022 года органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь зафиксирован факт нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины", - рассказали в Минобороны.

Установлено, что БЛА был запущен 24 января в 10.58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью.

"После набора рабочей высоты пересек Государственную границу Республики Беларусь в районе деревни Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона Брестский", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента 3 февраля в Минобороны Беларуси вызвали военного атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Беларуси полковника С.Ю. Кацубу, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси со стороны Украины (уже третье с ноября 2021 года), а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по этому факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

Тем временем белорусская журналистка Ксения Лебедева опубликовала схему маршрута украинского беспилотника, который якобы был сбит над территорией Беларуси.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление белорусского правительства об использовании беспилотника для разведки на их территории и назвали эту информацию провокацией.