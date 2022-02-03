В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины назвали провокацией заявление белорусского правительства об использовании беспилотника для разведки на их территории.

Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter.

"Очередная провокация властей в Белоруссии. На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона", - написал Николенко.

Тем временем белорусская журналистка Ксения Лебедева опубликовала схему маршрута украинского беспилотника, который якобы был сбит над территорией Беларуси.

Напомним, пограничники Беларуси готовятся к усилению южных рубежей своей страны с Украиной.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что Минск примет участие в военных действиях, если против Беларуси будет совершена прямая агрессия или если нападение случится на Россию.