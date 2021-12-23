После резонансного приказа о военном учете, на который хотят поставить миллионы украинок в Минобороны дали пресс-конференцию, где уточнили детали: как это сделать, за какой срок нужно управиться и что грозит "уклонисткам".

Также "Страна" выяснила, кто из женщин сможет "откосить" от учета легально, по болезни.

Собрали главное о военном учете женщин в Украине: что заявили военные чиновники, а также, что нового стало известно на сегодня.

О чем говорится в приказе Минобороны

Кто попадет под приказ? В приказе №313 Минобороны Украины говорится, что наряду с мужчинами на военный учет теперь должны становиться и женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья. Речь идет о представительницах широкого списка профессий, куда наряду с врачами, журналистами и водителями вошли библиотекари, ветеринары, массажисты и программисты. Всего более 100 профессий. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Причем текст прописан так, что неважно, кем по факту работает женщина. Смотреть будут по специальности, полученной в учебном заведении. То есть речь идет о миллионах украинок.

Означает ли это, что женщины будут служить в армии? Призывать в армию будут в случае введения военного положения. До объявления такого положения служить в армии женщины будут только добровольно и на контрактной основе. Также в период действия военного положения военнообязанным будет запрещено покидать страну.

Касается ли военный учет матерей маленьких детей? Даже если у женщины есть несовершеннолетние дети, что является основание от освобождения от воинской службы, стать на учет все же придется, поскольку процедура не отличается от воинского учета мужчин.

До какого срока нужно зарегистрироваться? На то, чтобы встать на учет выделили один год. Как заявил начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Ярослав Горбач, приказ должен быть реализован до конца 2022 года. До этого времени работодатели и женщины штрафоваться не будут.

Как встать на учет? В течение 2022 года женщины должны написать заявления в военкоматы по месту жительства. К нему нужно предоставить копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей, окончании обучения, справки с работы.

После этого в военкомате должны изучить документы и выяснить, относится ли заявительница к списку военнообязанных. Это смотрят по списку профессий. Если комиссия принимает решение о постановке на военный учет, женщину направят на медкомиссию по месту жительства.

За что и на сколько могут оштрафовать? Если за год женщина не встанет на учет, то ее могут штрафовать:

510-850 грн - за первое нарушение;

850-1700 грн - при повторном нарушении за год;

8500-11900 грн за уклонение от военных сборов.

Штрафовать обещают и работодателя "уклонистки", который не проконтролировал процесс:

5100-8500 грн - за уклонение от учета работницы.

Женщинам, зарегистрированным как ФЛП, тоже нужно будет становиться на военный учет. Если женщина-ФОП не встанет на учет, то штраф будет платить самостоятельно.

Пока для женщин-военнообязанных и их руководителей предусмотрена только административная ответственность.

Какие еще проблемы возникнут, если не встать на учет? У тех, кто не встанет на военный учет, могут возникнуть проблемы при регистрации места жительства, оформлении загранпаспорта, регистрации брака.

Должны ли женщины участвовать в военных сборах? Важный момент в истории с военным учетом женщин - это то, что они должны будут принимать участие в военных сборах. По закону, раз в три года поставленные на воинский учет обязаны посещать такие сборы. К слову, сами сборы могут длиться до трех месяцев. Исключение - для беременных, матерей детей до 3 лет, и многодетных матерей.

Непосещение сборов тянет за собой штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

Что стало понятно после уточнений Минобороны

Брифинг Минобороны, судя по всему, созвали чисто для того, чтобы "скруглить углы" после новостей о скандальном приказе. На нем пообещали женщин прямо сейчас на фронт не отсылать и в военкоматы не вызывать.

Мол, приказ Минобороны о венном учете - это "аудит ресурсов" на случай большой войны. А до этого призывать насильно в армию женщин не будут, поскольку "военный учет и военная служба - это совсем разные вещи".

"Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", - заявил на брифинге главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" сообщил, что указ Минобороны о воинском учете женщин связан с подготовкой страны к возможному введению военного положения.

"Насколько я понимаю, это исполнение президентского указа еще 2020 года. На самом деле, в этом большой беды нет - это нормальная практика. Понятно, что женщин сейчас никто призывать не станет. Это планы подготовки государства к тотальной обороне в случае введения полномасштабного военного или чрезвычайного положения. Они всегда есть и планируются в любом государстве", - объяснил Арестович.

При этом он добавил, что женщины, которые станут на учет, в случае мобилизации могут быть призваны в армию.

"Имеются в виду женщины, которые получили образование и работают по указанным специальностям. Все врачи в Украине, например, и так являются военнообязанными - и мужчины, и женщины. Сейчас список расширили еще на некоторые категории профессий, которые могут понадобиться в случае введения военного положения. Так, мужчины с автоматами бегут вперед, а женщины обеспечивают нормальную работу тыла", - рассказал он.

Кроме этого, по его словам, в случае мобилизации некоторые профессии будут деформироваться. Например, журналисты во время войны становятся военными корреспондентами.

Также после вчерашнего приказа, в который внесли более 100 профессий военнообязанных женщин, в Верховной Раде заявили, что скандальный перечень решили сократить.

Об этом сообщила глава парламентского подкомитета по вопросам высшего образования, "слуга народа" Юлия Гришина. Правда, какие профессии оттуда уберут, а какие оставят, пока неясно.

Кто сможет избежать учета по состоянию здоровья

Поскольку избежать военного учета представительницам перечисленных специальностей и профессий легально не возможно, то остается лазейка не попасть под учет благодаря медицинскому выводу. В Украине действует приказ Минобороны (подписанный еще министром Юрием Ехануровым) о военно-докторской экспертизе в Вооруженных силах. В этом приказе - исчерпывающая таблица, какие медицинские состояния и диагнозы не дадут возможность состоять на учете или служить в мирное и военное время.

Итак, для постановки на учет гражданкам придется получить вывод о состоянии здоровья от военно-докторской комиссии в территориальных центрах комплектации. Что, прямо скажем, осложняет возможность получить (или купить) такую справку, которая позволит "откосить" по состоянию здоровья. Тем не менее есть целый ряд заболеваний, которые гарантированно освободят от воинской повинности.

Плохая новость для тех, кто решит пойти этим путем, это то, что данные будут получаться комиссией самостоятельно по запросу - из поликлиник по месту жительства - по диспансерному учету у психиатра, нарколога, венеролога, фтизиатра, невропатолога, аллерголога, других специалистов, из отделов соцобеспечения - данные о лицах с инвалидностью, из санэпидемстанций - о лицах, которые переболели в течении последних 6 месяцев вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифами, дизентерией, другими инфекционными болезнями.

А вот медкарту, выписанные эпикризы, данные диспансерного осмотра, докторского наблюдения и прочие на комиссии уже попросят от будущих военнообязанных дам.

По итогам анализов, осмотров врачей и всех этих выписок комиссия сделает один из 5 выводов:

- годится к службе

- временно не годится, нуждается в лечении до такой-то даты

- подлежит повторному осмотру

- не подлежит к службе в мирное время, ограниченно годится в военное время

- непригодна к службе с исключением из военного учета.

Последняя графа - самая желаемая для тех, кто хочет откосить. Сюда попадает узкий перечень заболеваний: туберкулез с активным выделением микобактерий, тяжелые формы вирусных гепатитов, злокачественные опухоли с метастазами и невозможностью хирургического вмешательства, прогрессирующие лимфомы, миеломы, быстро прогрессирующие анемии, пурпура, иммунодефициты, резко выраженные психические расстройства, синдромы зависимости со стойкими психическими расстройствами, невротические расстройства со стойкими проявлениями, резко выраженные расстройства личности и поведения, глубокая и тяжелая умственная отсталость, быстро прогрессирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия с частыми приступами, гипертония 3 стадии, сердечная недостаточность 2-3 стадии.

Также в этом списке болезни глаз со значительными нарушениями зрительных функций на двух глазах, отслоение и разрыв сетчатки на двух глазах, значительная миопия, астигматизм. Не поставят на военный учет женщин с болезнями щитовидки со значительным нарушением функций. Здесь речь идет о всех типах сахарного диабета, а также всех видах ожирения, тоже с оговоркой - в случае значительных нарушений функций. Правда чтобы доказать непригодность к службе по этой причине, потребуется стационарный осмотр в специализированном лечебном учреждении.

А вот проблемы по гинекологии, которые встречаются у большого количества женщин, - эндометриоз, эрозии, дисплазии, кисты, или мочевыделительной системы (цистит) - позволят считаться непригодными только в мирное время.

Также в мирное время будут освобождены от сборов женщины с проблемами с молочными железами (кисты, мастопатия, фиброаденома). В военное время все эти женщины будут военнообязанными.

Отдельно будут рассматриваться проблемы со здоровьем в случае травм.