За бустерную прививку от коронавируса, которая на данный момент не является обязательной, украинцы получат 500 гривен "еПоддержки".

Соответствующее решение было одобрено на заседании Кабинета министров в среду, 9 февраля.

Украинцы, которые сделают третью вакцинацию от коронавируса получат по 500 гривен (с 14 марта). Также было одобрено увеличение срока действия счета для получения этих денег и срок их использования продлили с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет. Соответствующие изменения вступят в силу с 14 марта.

Кроме того, было одобрено и изменение, согласно которому люди от 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы уже в этом месяце смогут использовать средства в рамках программы на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля).

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко недавно заявил, что в бюджете нет денег для выплат 500 гривен гражданам, сделавшим бустерную дозу вакцины от COVID-19. Однако в ведомстве опровергли его слова.

Также сообщалось, что Зеленский предложил бесплатно купить смартфоны всем вакцинированным украинцам от 60 лет и старше.