Украинцы получат 500 гривен за бустерную прививку от ковида. Когда начнутся выплаты
За бустерную прививку от коронавируса, которая на данный момент не является обязательной, украинцы получат 500 гривен "еПоддержки".
Соответствующее решение было одобрено на заседании Кабинета министров в среду, 9 февраля.
Украинцы, которые сделают третью вакцинацию от коронавируса получат по 500 гривен (с 14 марта). Также было одобрено увеличение срока действия счета для получения этих денег и срок их использования продлили с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет. Соответствующие изменения вступят в силу с 14 марта.
Кроме того, было одобрено и изменение, согласно которому люди от 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы уже в этом месяце смогут использовать средства в рамках программы на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля).
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко недавно заявил, что в бюджете нет денег для выплат 500 гривен гражданам, сделавшим бустерную дозу вакцины от COVID-19. Однако в ведомстве опровергли его слова.
Также сообщалось, что Зеленский предложил бесплатно купить смартфоны всем вакцинированным украинцам от 60 лет и старше.