Украинцы, которые уже сделали третью, бустерную прививку от коронавируса, уже в скором времени смогут получить сертификат об этом в приложении "Дия".

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время ток-шоу "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 31 января.

"Как мы анонсировали, сертификат для бустерной дозы появится в конце января. Завтра (1 февраля - Ред.) я думаю, что мы выйдем с релизом. И все будет работать", - заявил он.

Напомним, в начале января 2022 года в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних. Бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации. По словам Виктора Ляшко, рекомендуется делать бустерную прививку через 6-9 месяцев со дня получения второй дозы вакцины от Covid-19.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский обещал выплатить за бустерную прививку еще по 500 гривен. Однако министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в украинском бюджете нет денег для выплат 500 гривен гражданам, сделавшим бустерную дозу вакцины от Covid-19.