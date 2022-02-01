Министерство финансов Украины опровергло слова главы ведомства Сергея Марченко, который заявил, что для выплат обещанных президентом Владимиром Зеленским 500 гривен за бустерную дозу вакцины в бюджете нет денег.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! На программу "Е-поддержка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Этих средств достаточно для выплаты 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств", - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в случае необходимости в случае большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022.

Напомним, ранее Марченко заявил, что государство уже выплатило 7,7 миллионам граждан "Вовину тысячу". Поэтому если рассчитать, что все эти люди сделают бустерную дозу в течение года, то три миллиарда, заложенных в бюджете на программу "Е-поддержка", не хватит.

Вместе с тем, мы рассказывали, что в приложении "Дия" появился сертификат о получении бустерной дозы вакцины от Covid-19. Сгенерировать новый документ можно уже с сегодняшнего дня.

Кроме того, сообщалось, что в Кабмине рассказали, как долго можно будет получать "Вовину тысячу".