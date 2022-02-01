В ведомстве заявили, что денег на выплаты хватит. Фото: "Страна"

Министерство финансов Украины опровергло слова главы ведомства Сергея Марченко, который заявил, что для выплат обещанных президентом Владимиром Зеленским 500 гривен за бустерную дозу вакцины в бюджете нет денег.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! На программу "Е-поддержка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Этих средств достаточно для выплаты 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств", - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в случае необходимости в случае большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022.

Минфин опроверг слова Марченко о нехватке средств для выплаты 500 гривен всем вакцинированным бустером

Напомним, ранее Марченко заявил, что государство уже выплатило 7,7 миллионам граждан "Вовину тысячу". Поэтому если рассчитать, что все эти люди сделают бустерную дозу в течение года, то три миллиарда, заложенных в бюджете на программу "Е-поддержка", не хватит.

Вместе с тем, мы рассказывали, что в приложении "Дия" появился сертификат о получении бустерной дозы вакцины от Covid-19. Сгенерировать новый документ можно уже с сегодняшнего дня.

Кроме того, сообщалось, что в Кабмине рассказали, как долго можно будет получать "Вовину тысячу".

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