Комитет сената США по иностранным делам обсуждают возможность введения новых антироссийских санкций за кибератаки РФ против Украины. Также речь идет о возможной дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных членов сената сообщает Politico.

Санкции за российские кибератаки являются "одним из рассматриваемых вопросов", заявил изданию председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес.

По его словам, законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за российские хакерские операции, которые якобы были предприняты против Украины. Издание отмечает, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

По данным журналистов, некоторые сенаторы предлагают включить санкции за кибератаки в более широкий законопроект о принятии мер, которые будут приняты против России в случае вторжения на Украину. А член комитета сената по международным отношениям, сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что "если бы санкции применяли до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины".

Глава республиканцев в комитете, сенатор от штата Айдахо Джим Риш заявил, что "такие разговоры были", однако он хотел бы сохранить конфиденциальность аспектов по кибербезопасности в готовящемся пакете санкций.

Напомним, по данным Bloomberg, Конгресс США не может договориться по поводу санкций против России на случай "вторжения в Украину".

Также мы писали о том, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись многие украинские правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". После этого в Министерстве иностранных дел Украины заподозрили Россию в хакерской атаке.