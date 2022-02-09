Европейский союз расширит санкции против России из-за оккупации Крыма. В санкционные списки внесут фамилии пятерых людей, причастных к подрыву территориальной целостности Украины и организации российских выборов на полуострове. Об этом в соцсети сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы Евросоюза приняли решение внести в санкционный список еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму", - написал журналист.

Также он добавил, что официально санкции будут расширены в феврале. В список внесены фамилии 177 человек, а также 48 юридических лиц.

Напомним, в Еврокомиссии рассказали, какие санкции Евросоюз введет против Москвы в случае "российского вторжения в Украину".

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Германии Шольц заявил о необходимости сохранять неопределенность в вопросе возможных санкций против РФ.

Также мы сообщали, что США угрожают ввести санкции против представителей ближайшего окружения Путина и членов их семей.