Несмотря на казалось бы полное отчуждение между Россией и США, стороны продолжают искать точки соприкосновения и провели уже целую серию тайных встреч на разных уровнях.

Об этом пишет New York Times.

"Нет, ничего не изменилось в поведении России. У границ Украины были замечены российские ракеты, способные нести ядерный заряд. Кремль продолжает намекать на возможность вторжения к соседу. После летнего затишья с территории России снова возобновились хакерские атаки с дальнейшими требованиями выкупа, а в конце октября Microsoft объявила о новой российской кампании киберслежения. Но при всем этом администрация Джо Байдена, по видимому, решила избрать более трезвый подход к взаимоотношениям с Кремлем", - пишет газета.

С тех пор как Байден и Путин лично встречались в Женеве в июне этого года, по данным издания, представители американской администрации трижды летали в Москву, и еще ряд встреч был проведен на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии.

В частности, по информации NYT, сторонами активно обсуждаются вопросы по контролю за вооружениями и в сфере

кибербезопасности.

"Несколько недель назад американская сторона передала России имена российских хакеров, замешанных в кибератаках на объекты в США. Их личности были установлены американской разведкой, и теперь Вашингтон ждет, как Владимир Путин пройдет этот тест. Ведь он сам говорил на встрече с Байденом, что будет всячески способствовать борьбе с кибер-вымогателями. Последуют ли теперь аресты хакеров, задаются вопросом в Белом доме", - пишет газета.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, в Вашингтоне считают, что попытки диалога необходимы хотя бы для того, чтобы напряженность в отношениях между странами не вышла из-под контроля.

Впрочем, отмечает NYT, такого же мнения придерживаются и в Москве.

"Важно, что Байден понимает, что ему не удастся изменить Россию. Россия такая, какая есть", - цитирует издание председателя президиума Совета по внешней и оборонной политики России Федора Лукьянова.

Ранее "Страна" писала о том, что Байден заявил о разочаровании саммитом G20 из-за Китая и России.

Также мы сообщали, что США отложили испытание гиперзвуковой ракеты перед встречей Байдена и Путина, чтобы не "нервировать" Кремль.