Рейтинг главы Белого дома Джо Байдена за девять месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года. Он снизился на 11,3 % - с 56% до 44,7%.

Такие данные приводит издание The Independent.

Новый опрос Gallup показал, что популярность президента Байдена резко упала среди избирателей.

Согласно данным опроса, опубликованного в пятницу, Байден в настоящее время имеет 34-процентный рейтинг одобрения среди независимых избирателей. Это почти вдвое ниже рейтинга среди той же группы, который был зафиксирован через месяц после его вступления в должность. Тогда, в феврале 2021 года, рейтинг поддержки Байдена среди независимых избирателей составлял 61 процент.

Он неуклонно снижался в течение первого года его президентства. В общей сложности он снизился на 27 пунктов.

Несмотря на вызывающий обеспокоенность уровень поддержки независимыми избирателями его рейтинг поддержки остался стабильным среди всех избирателей - на уровне 42 процентов. Что будет беспокоить демократов при переходе к среднесрочной перспективе, так это то, что рейтинг одобрения г-на Байдена останется на уровне около 44 процентов.

В Gallup это связывают со вспышкой коронавируса в США и хаотичным бегством американцев из Афганистана в конце августа, во время которого погибли более десятка военнослужащих.

Популярность президента по-прежнему сильно отличается в зависимости от партийной принадлежности. Подавляющее большинство демократов (92 процента) одобряют действия Байдена, а подавляющее большинство республиканцев (96 процентов) не одобряют.

На том же этапе своего президентства, что и Байден, Трамп имел средний рейтинг одобрения среди независимых избирателей 36,9%.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден может встретиться с Владимиром Путиным еще до наступления 2022 года.

Также мы писали, что президент США в конце октября прилетит в Европу и посетит саммит G20.