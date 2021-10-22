В пятницу, 22 октября, хакеры взломали сайт социологической компании Киевского международного института социологии. Кибератака произошла после публикаций результатов опроса КМИС, согласно которым рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его фракции "Слуга народа" значительно упал.

При открытии страницы КМИС сайт загружался на секунду и тут же закрывался черным экраном с аниме. На черно-белом кадре был изображен герой, чье лицо закрыто волосами и капли дождя. Внизу кадра на английском написано: "Быть влюбленным в кого-то, кто не любит тебя в ответ...это так больно".

Под кадром, также на английском, сообщается: "Безопасность протестирована revonzy" (вероятно, это никнейм хакера)

Также была размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС - одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.

По состоянию на 17:30 сайт КМИС восстановил свою работу.

Напомним, согласно результатам последних опросов КМИС президентский рейтинг Зеленского упал почти на 10%.Также упал и рейтинг "Слуг народа", партию обогнала "Евросолидарность" Порошенко.

"Страна" подробно разбиралась, что стало причиной падения рейтинга Зеленского.