Автор "матери всех санкций" против РФ (пакета мер против Владимира Путина и высшего руководства России), глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.

Об этом 10 февраля сообщает CNN.

"Думаю, мы зашли в тупик", - ответил сенатор-демократ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта. По его словам, разногласия конгрессменов касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока - 2".

Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект газопровода "Северный поток - 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.



Накануне в среду конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.

Как писала "Страна", в конце января Викторя Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" в Украину, как того хочет Роберт Менендес.

До заявления Менендеса издание Bloomberg рассказало, что республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся меры, предложенные сенатором-демократом.