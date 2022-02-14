Сегодня, 14 февраля, в Киеве могут частично ограничить движение транспорта из-за визита канцлера Германии Олафа Шольца. Ограничение возможны в центре и Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

"14 февраля в связи с рабочим визитом в Украину Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Олаф Шольц посетит Украину с официальным визитом, а уже на следующий день отправится в Москву, где обсудит с президентов РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг нашей страны.

Стоит отметить, что Шольц - не первый государственный лидер, который прилетит в Украину в феврале. Недавно в Киев приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, который тоже после этого поехал в Россию, где у него состоялась встреча с Путиным.

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