Между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии ФРГ Олафом Шольцем разгорелась дискуссия в ходе совместной пресс-конференции в Москве.

Немецкий канцлер заявил, что его поколение не знало войн в Европе. Путин его поправил, напомнив, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году.

Шольц на это сказал, что там было "другое" и цель была противостоять геноциду. Путин в ответ заявил, что, по мнению России, на Донбассе Украина тоже проводит геноцид.

Дискуссию между лидерами двух стран прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Кстати, после операции в 1999 году силами НАТО Косово фактически было отдельно от Сербии, а потом была провозглашена независимость Косово, которую признали и США, и Германия", - говорится в публикации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе". Но, по его словам, "дипломатические возможности пока еще не исчерпаны".

Также напомним, перед поездкой в Москву Шольц посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском палаце Шольц весьма уклончиво прокомментировал вопрос поставок оружия для Украины. Также канцлер Германии не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации.