Канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе".

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

Шольц назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе". Но, по его словам, "дипломатические возможности пока еще не исчерпаны".

Кроме того, канцлер Германии поприветствовал, что Россия отвела от границы отдельные подразделения.

Шольц также заявил, что "Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов".

"Это хорошая подвижка... Я призвал президента, чтобы он наделил своих переговорщиков конструктивным мандатом", - добавил канцлер, не уточнив, о каком президенте он говорит (но судя по контексту - о Зеленском).

Напомним, перед поездкой в Москву Шольц посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.