Канцлер ФРГ Олаф Шольц несколько раз подчеркнул на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, что главной площадкой для урегулирования по Донбассу должна стать Трехсторонняя контактная группа.

"Это резко расходится с позицией Киева, который делает упор на Нормандский формат, а работу в ТКГ считает второстепенной", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе". Но, по его словам, "дипломатические возможности пока еще не исчерпаны".

Кроме того, Шольц заявил, что Зеленский твердо обещал внести законы по Минским соглашениям.

Напомним, перед поездкой в Москву Шольц посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском палаце Шольц весьма уклончиво прокомментировал вопрос поставок оружия для Украины. Также канцлер Германии не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации.